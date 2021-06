- Alfred Hitchcock – Vertigo, un nouveau jeu vidéo signé Microids

Publié le Lundi 7 juin 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Microids a annoncé le développement du jeu Alfred Hitchcock – Vertigo. Il sera signé Pendulo Studios, une équipe capable du meilleur (Runaway) comme du pire (Blacksad). Ce sera un jeu d'aventure de type point & click.Le jeu sortira en fin d'année sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Alfred Hitchcock – Vertigo raconte l'histoire d'Ed Miller, un écrivain qui survit à la chute de sa voiture dans le canyon de Brody en Californie. Il était accompagné d'une jeune femme mais personne n'a été retrouvé dans l'épave. Depuis ce jour, il souffre de graves vertiges... Ed va chercher à comprendre ce qui s'est passé durant cette journée dont il n'a plus aucun souvenir...Le jeu est donc inspiré par Vertigo, d'Hitchcock, mais ne reprend pas la trame du film.