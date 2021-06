- Scarlet Nexus : encore du gameplay

Publié le Lundi 7 juin 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Sortie imminente

Dans Scarlet Nexus, vous incarnez Yuito Sumeragi et Kasane Randall, deux membres de la BEA, une brigade spéciale, créée dans la ville de Néo-Himuka. La BEA signifie Brigade d’Elimination des Autres. Chaque membre est doté de pouvoirs psychiques. Les Autres sont une nouvelle forme de vie qui a débarqué de l'espace et a attaqué le cerveau de toutes les créatures vivantes, dont les humains.Yuito se bat avec des attaques à bout portant grâce à ses épées et peut emprunter les pouvoirs de Pyrokinésie, Téléportation, Clairvoyance et Sclérokinésie des membres de son équipe. De son côté, Kanase se spécialise dans les attaques à mi-parcours avec des couteaux volants. De plus, elle peut utiliser les pouvoirs suivants en fonction de la composition de son équipe : Electro kinésie, Hyper-vitesse, Invisibilité et Dédoublement.Le jeu sort le 25 juin prochain sur les Xbox, Playstation et PC.Une nouvelle vidéo de gameplay a été dévoilée.