- Mini Motorways, la suite de Mini Metro

Publié le Mardi 8 juin 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

En voiture Simone !

Après le succès de leur jeu Mini Metro, les développeurs du studio indépendant Dinosaur Polo Club remettent le couvert, mais cette fois-ci sortent de dessous terre pour s'attaquer aux autoroutes.Mini Motorways est un jeu de gestion et de construction dans lequel vous allez devoir, pour une ville en pleine expansion, choisir les itinéraires et les lieux de passage des autoroutes.Le jeu sortira le 20 juillet sur Steam et début 2022 sur Nintendo Switch.