Raya et le Dernier Dragon, la critique du film

Publié le Lundi 7 juin 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le dernier Disney...

Le dernier film d'animation signé Disney vient de sortir sur Disney +. Il parle de dragons et de filles. Et Sylvain, il aime ça, les dragons. Et les filles aussi. Et même s'il a plus de chance d'avoir un jour à ses côtés un dragon qu'une fille, il ne désespère pas et continue de rêver.Reste à savoir si ce nouveau Disney l'a fait rêver...Il vous explique tout dans sa critique.