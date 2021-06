World of Warcraft : les Chaînes de la Domination pour le 30 juin

Publié le Lundi 21 juin 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Le jeu increvable

Blizzard Entertainment sortira le prochain chapitre de Shadowlands, la dernière extension de World of Warcraft, le 30 juin. Ce nouveau chapitre offrira une nouvelle zone, un nouveau raid, un nouveau donjon, le vol en Ombreterre et autres bonus tels que des armures, mascottes, montures et j'en passe.La nouvelle zone est Korthia. Des quêtes inédites attendent les joueurs dans cette zone que le Geôlier a attirée vers l’Antre.Le nouveau raid est Sanctum de la Domination. Ce raid à 10 boss mène à un combat final grandiose contre la Dame Noire, Sylvanas Coursevent.Le nouveau méga donjon est Tazavesh, le marché dissimulé. Les joueurs pourront se lancer dans un casse de ce marché exotique.Enfin, les joueurs pourront survoler les quatre zones des congrégations du Bastion, de Maldraxxus, de Sylvarden et de Revendreth.