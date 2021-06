(TEST) Hypure One, des écouteurs Bluetooth réussis

Publié le Lundi 21 juin 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Du bon son

Nouvelle marque, nouveau produit, Hypure lance ses Hypure One, des écouteurs Bluetooth pour mobiles. Nous les avons testés pendant plusieurs jours. Parce que nous, on aime bien se promener avec des petits batonnets dans les oreilles. Bon, généralement, on met des bouts de bois ou de ferraille, mais c'est moins pratique pour écouter de la musique.Et puis on vous regarde moins bizarrement, aussi, avec des écouteurs Bluetooth, qu'avec des branches dans les oreilles.Reste à savoir lequel est le plus stylé.