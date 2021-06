A Plague Tale: Innocence sur Xbox Series X, PS5 et Nintendo Switch

Publié le Lundi 21 juin 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Indispensable si vous n'y avez pas encore joué

Focus Home Interactive et Asobo Studio ont annoncé la sortie de leur jeu A Plague Tale: Innocenceen 4K UHD sur Xbox Series X, PS5 et Nintendo Switch le 6 juillet prochain.La version sort sur Xbox Series, même la S, mais le 4K UHD avec 60 FPS et audio 3D ne sera disponible que sur la Xbox Series X. Et sur la PS5 aussi, soit dit en passant.Quant à la version Nintendo Switch, ce sera une version cloud : donc en streaming, via Internet.Si vous n'avez pas joué à cet excellent jeu, c'est l'occasion.