Metro Exodus sort sur PS5 et Xbox Series

Publié le Lundi 21 juin 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Beau comme un train

L'excellent Metro Exodus est désormais disponible sur PS5 et Xbox Series. Le jeu offre du 4K 60 FPS et bénéficie du Ray Tracing sur Xbox Series X et PS5.Textures plus fines et plus détaillées, meilleure lumière... bref, de belles versions qui seront gratuite si vous aviez déjà le jeu sur PS4 ou Xbox One.Et sinon, notre test du jeu, c'est par-là