Dysterra : inscrivez-vous pour la bêta

Publié le Mercredi 23 juin 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ça va occuper vos vacances

Dysterra est un jeu d'action et de survie en ligne signé de l'éditeur Kakao Games et du développeur néerlandais Reality MagiQ. Le jeu se déroule dans un futur dystopique.Il fait la part belle à la construction, via de l'artisanat, et à l'action.Développé sur Unreal Engine 4, Dysterra entame sa bêta fermée le 7 juillet. Pour y participer, il suffit de demander l'accès via la page Steam du produit.On vous y attend.