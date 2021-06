- Residual : plateformes aléatoires en monde alien

Publié le Mardi 22 juin 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Tout est dans le titre

Residual est un nouveau jeu de plateformes qui se déroule dans un monde alien, et va vous permettre de parcourir des niveaux générés aléatoirement. Le tout en pixel art.Le jeu est signé OrangePixel et édité par Apogee. Il sort à la ifn de l'année sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Des ennemis et des pièges vous y attendent pour mettre à l'épreuve votre dextérité.