- Bright Memory Infinite débarque sur PC et Xbox Series

Publié le Mardi 22 juin 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Ambiance nippone SF

Le premier jeu Bright Memory est sorti en fin d'année dernière sur PC et Xbox Series. S'il a été loin de convaincre, les développeurs ont précisé qu'il s'agissait d'une sorte de mise en bouche et que leur gros projet, Bright Memory : Infinite, était en développement pour une sortie en 2021.Ils viennent de le confirmer. Bright Memory: Infinite sortira à la fin de l'année sur PC et Xbox Series à nouveau.Ce sera toujours un FPS slasher dans lequel vous affronterez des créatures mythologiques et des soldats du futur. Une nouvelle vidéo a été mise en ligne. Notez que le jeu bénéficiera de la technologie Ray Tracing.