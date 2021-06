- Super Magbot : un jeu de plateformes original, aujourd'hui sur PC et Nintendo Switch

Publié le Mardi 22 juin 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Attraction magnétique

Team17 et Astral Pixel sortent aujourd'hui (dans la soirée) le jeu Super Magbot, un jeu de plateformes dans lequel: le personnage ne peut pas sauter. Il sera disponible sur PC et Nintendo Switch. En français.Tout va se jouer grâce aux capacités magnétiques du héros, un petit robot, pour franchir tous les obstacles, via des champs d'attraction et répulsion...Avant de savoir si le jeu en vaut le coup ou non, vous pouvez l'essayer, puisqu'une démo est disponible sur Steam