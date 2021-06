Les catégories de jeu les plus populaires en 2021

Publié le Mardi 22 juin 2021 à 09:29:59 par Exterieur

Le jeu mobile est populaire (Photo, CC0)



Cela ne vous a sûrement pas échappé, les jeux sur mobile sont, à l’instar de ceux sur console et ordinateurs, de plus en plus populaires. Si ce regain de popularité fut rendu possible grâce aux avancées technologiques,L’occasion de se pencher sur les catégories de jeu les plus populaires à ce sujet et de comprendre pourquoi un tel regain a été rendu possible par les constructeurs mobiles.Il y a bien longtemps qu’un téléphone ne sert plus seulement à passer des appels ou échanger par messagerie. Depuis plusieurs années et notamment avec l’arrivée des smartphones, les constructeurs géants du domaine ont cherché à séduire les utilisateurs en proposant via des applications téléchargeables, un condensé d’offres divertissantes. Que cela soit en regardant un film, en lisant sur son téléphone ou en jouant à des jeux pensés pour ces plateformes, la progression a permis de nombreuses choses.Plus récemment, des marques ont fait de leur cheval de bataille le gaming y compris sur mobile.En attendant quelque part, en se déplaçant ou même en s’octroyant une pause chez soi, les téléphones sont les alliés des gamers, leur offrant des moments privilégiés et n’ayant presque rien à envier à d’autres consoles.Entre processeurs surpuissants, capacités de diffusion rythmant entre résolution exceptionnelle et temps de réponse des plus faibles, les téléphones sont devenus des petits ordinateurs puissants.Si longtemps les appareils photos et tant d’autres attraits furent scrutés au moment de comparer les modèles , ces derniers sont de plus en plus introspectés autour de leur puissance, leur temps de réponse et également le niveau de performance de la batterie, cruciale lorsque l’on souhaite jouer et évoluer plusieurs heures sur son mobile, notamment en déplacement.Comme vous l’avez donc compris, il existe de plus en plus d’intérêt autour du jeu mobile avec des développeurs passant de plus en plus de temps sur ces applications mobiles, qu’elles soient gratuites ou payantes au téléchargement. Exploitant toutes les performances possibles sur les meilleurs modèles du marché, certains jeux dominent les classements de téléchargement et le capital sympathie des gamers sur mobile. Plus globalement, des catégories de jeu bien précises semblent obtenir les faveurs d’un large public. Mais quelles sont-elles ?Depuis plusieurs années et l’émergence des technologies susmentionnées,. Il est désormais possible, également grâce à la progression des réseaux internet mobiles, de jouer depuis n’importe quel endroit. Les amoureux de jeux poker , blackjack ou de tous les autres jeux que l’on a pour habitude de lier au monde du casino, peuvent profiter de dispositions parfaites et dignes d’une installation professionnelle avec certaines plateformes.Les jeux de rôle sont depuis l’avènement de l’univers vidéoludique, l’un des genres préférés de l’ensemble des joueurs. C’est également l’une des meilleures catégories à avoir rapidement été exportée sur mobile et ce, de bien belle manière. Plus récemment, certains opus très populaires sur ordinateur comme League of Legends ont été exportés (Ruined King en l’occurrence) à la perfection pour les joueurs mobiles.Pour d’autres opus mythiques comme Final Fantasy ou Zelda , ils trouvent également leur équivalent sur mobile, au plus grand plaisir des fans de ces jeux extrêmement populaires depuis plusieurs décennies.C’est la discipline la plus en vogue actuellement et ce n’est en rien une surprise de la voir également populaire pour les joueurs mobiles.Les jeux phares depuis plusieurs mois sont à ce sujet Fortnite, Warzone ou encore PUBG. Sur console et ordinateurs, ces opus continuent d’affoler les compteurs, notamment Warzone qui comptait moins d’un an après son lancement, près de 100 millions de joueurs ! Les lancements sur mobile furent également de grandes réussites, notamment auprès des jeunes joueurs, comme c’est très souvent le cas.Vous l’aurez compris, des jeux de casino aux Battle royale, les jeux sur mobile s’adaptent aux envies actuelles des joueurs. Mais il ne faut pour autant pas oublier les classiques représentés par les jeux de stratégie ou encore de puzzle, particulièrement bien pensés pour les téléphones portables. Le jeu sur mobile représente aujourd’hui une donnée importante de l’industrie vidéoludique et continue de grandir jour après jour grâce à des jeux développés avec une minutie parfois aussi importante qu’un jeu traditionnel sur console ou ordinateur.