- ENDER LILIES: Quietus of the Knights, un jeu mortel

Publié le Mardi 22 juin 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Dehors, il pleut

Petit jeu d'action indépendant développé par Live Wire et Adglobe, ENDER LILIES: Quietus of the Knights vous emmène dans le royaume de Lointerre, où la pluie transforme les êtres vivants en créatures immortelles et maléfiques.Lily, une jeune fille, s'éveille dans une église en ruines. Et elle va chercher à combattre le mal qui frappe Lointerre.Ce nouvel action-RPG en 2D et à défilement horizontal, est désormais disponible sur Steam et sur Nintendo Switch. Il est vendu 24,99 € et les premiers retours sur le jeu sont très positifs.