Publié le Mardi 22 juin 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Anneau de Saint Clément

Cette semaine comme toutes les semaines, nous vous dévoilons le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s'agit de la 23ème semaine de 2021. Et comme chaque semaine, on l'illustre avec un fromage. Il s'agit cette fois-ci de l'Anneau de Saint Clément. C’est un fromage fermier au lait cru de chèvre produit dans le Périgord.La PS5 vient donner un de peu de couleur au top des ventes et dynamiter l'hégémonie de la Nintendo Switch. Le très bon Ratchett & Clank s'installe à la première place et on aimerait bien le voir durer à cette position, même si le nombre de consoles vendues jusqu'à ce jour laisse peu de chance au produit...Voici le top des ventes en France pour la semaine du 7 au 13 juin 2021 :