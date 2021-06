- Cyberpunk 2077 à nouveau disponible sur PlayStation

Publié le Mardi 22 juin 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

At least...

Après avoir été retiré du PlayStation Store parce que "tout pourri et plein de bugs" quelques jours après sa sortie, le jeu Cyberpunk y revient.Retravaillé par l'équipe de CD Projekt, le jeu est désormais "plus acceptable", semble-t-il.Il est disponible sur PS4 et compatible PS5.