Sentience : un jeu cyberpunk multijoueur d'infiltration

Publié le Mercredi 23 juin 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

IA plus qu'à essayer

Sentience est actuellement en accès anticipé sur PC et il sortira aussi sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series à la fin de l'année.Le jeu vous place dans un futur dystopique de type cyberpunk, dans lequel vous allez soit jouer une sentinelle, soit un résistant, ces derniers tentant de détruire une IA malégique.Ce jeu multijoueur propose pour le moment 6 environnements, jouables par équipes de 4. A découvrir en accès anticipé sur Steam , donc, en attendant les versions consoles.