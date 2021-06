Hell of Men : Blood Brothers, stratégie et infiltration durant la Troisième Guerre Mondiale

Publié le Mercredi 23 juin 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Hell of Men: Blood Brothers est un jeu de stratégie et d'infiltration en temps réel qui vous emmène en pleine Troisième Guerre Mondiale. La Russie a envahi l'Ukraine, les Nations Unies ferment les yeux et la prochaine cible du camarade Poutine est la Biélorussie. Cette dernière se lance dans des missions de résistance et de sabotage face à l'ennemi...Dans la veine de la saga Commandos, vous allez devoir infiltrer l'ennemi, le combattre avec vos armes et réussir tout un tas de petites missions toutes plus périlleuses les unes que les autres.Le jeu sort ce soir en version finale, sur Steam , pour 19,99 €.