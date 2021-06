War Mongrels : le jeu tactique sur la Seconde Guerre Mondiale se dévoile

Publié le Mercredi 23 juin 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Cette fois-ci, c'est la Seconde

Jeu de stratégie en temps réel qui se déroule durant la Seconde Guerre Mondiale, War Mongrels est toujours prévu pour septembre sur PC et plus tard sur consoles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series).Se déroulant sur le front de l'est et s'inspirant de faits réels, le jeu propose une vue en 3D isométrique et deux types de gameplay différents. Infiltration, élimination discrète d'ennemis, sabotage... la partie tactique se transforme en twin-stick shooter si vous vous faites repérer et que l'affrontement est inévitable.Jouable en solo ou en coop, War Mongrels se dévoile dans une nouvelle vidéo de gameplay.