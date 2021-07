Pile Up ! Box by Box ! arrive bientôt sur consoles

Publié le Mercredi 7 juillet 2021 à 10:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Enfin dans la boîte !

Pile Up ! Box by Box ! arrive le 17 août 2021 sur PlayStation 4/5, Xbox One/Series X|S et Nintendo Switch.Pile Up est un jeu de plateforme coopératif -qui peut bien entendu également se jouer en solo, bondissez joyeusement et utilisez les objets de l'environnement pour avancer ! Il faudra faire preuve de créativité et de coordination pour réussir à parcourir les différents niveaux de ce monde en carton et à rencontrer toutes ses créatures ! Si ça vous intéresse, alors le monde bricolé de Pile Up vous attend !