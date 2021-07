Nintendo annonce l'arrivée prochaine de la Switch modèle OLED

Publié le Mercredi 7 juillet 2021 à 09:40:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Cela valait-il vraiment la peine ?





La nouvelle Nintendo Switch (modèle OLED) sortira le 8 octobre. Rendra-t-elle meilleure l'expérience du vaste catalogue de jeux dont dispose sa grande soeur ?Cette nouvelle version possède un écran OLED légèrement plus grand que la première version, ses couleurs sont intenses et aux contrastes élevés. Elle possède 64 Go de mémoire interne et de haut-parleurs intégrés pour un audio amélioré pour les modes sur table et portable.Pour le mode téléviseur, la version OLED possède un port LAN intégré dans la station et donc la possibilité de profiter d'une nouvelle façon de se connecter en ligne en mode téléviseur.Pour le mode sur table, il suffira de déployer le support au dos de la console et vous pourrez jouer tranquillement grâce aux Joy-Con livrés avec la console. Le support offre une base relativement solide et stable et permet d'incliner librement la console pour plus de confort.Enfin, l'écran OLED de 7 pouces affiche diverses couleurs intenses et des contrastes élevés qui permettent une meilleure visibilité en extérieur.