Encased nous dévoile encore une bande-annonce de gameplay

Publié le Mercredi 7 juillet 2021 à 09:30:00 par Julia Bourdin

Quelqu’un a vu ma fiche de personnage ?

Prime Matter et Dark Crystal Games ont révélé une nouvelle bande-annonce dans laquelle on peut découvrir des personnages, des scènes et toutes les armes présentes dans les trois actes de leur RPG dystopique en vue isométrique.Tout d’abord, le studio nous montre rapidement la création de personnage qui se rapproche de celle d’un jeu de rôle papier, avec tout un choix de caractéristiques complexe et d’une faction.Les factions sont les différents types d’employés du Dôme ; chercheur, soldat, manager, ingénieur ou encore criminel… Appartenir à l’une d’entre elles ouvre certains dialogues et en ferme d’autres principalement.Ensuite, le jeu nous permet de jeter un œil sur son système d’artisanat qui permettrait d’améliorer ses armes en récupérant les bons matériaux -qu’il faudra, pour certains, acheter auprès de marchands.Ce qui sera bien utile contre les différents ennemis qu’il vous faudra affronter pour pouvoir explorer bases, bunker et abris… Croyez-moi, ils ne sont pas bien charmants et toute l’aide disponible sera la bienvenue. Vous pourrez être accompagné à l’aventure par un personnage unique que vous aurez recruté comme Yoko, un enfant robot qui essaie de comprendre qui il est, ou encore Sparrow, un justicier mystérieux...Il vous faudra aussi éviter les anomalies, d’étranges pièges, pour retrouver des artefacts, de mystérieux objets existant uniquement dans le Dôme et aux capacités qui ressemblent à de la magie…Certains choix ou actions du joueur, s’allier avec untel ou untel par exemple, entraîneront des conséquences sur la finalité de l’histoire et le destin du Dôme.Si ce dernier et le jeu en général vous intéressent, vous pouvez aller jeter un œil à l’accès anticipé sur Steam, Epic et GOG, affiché pour l’instant à 24,99 €. Personnellement, je n’ai pas aimé, mais on en reparlera sûrement plus tard et nombre d’améliorations peuvent encore être apportées avant la sortie…