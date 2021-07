(TEST) Le Cimeterre et l'Epée, roman de fantasy historique

Publié le Mardi 6 juillet 2021 à 12:00:00 par Marion Bétremieux

Guide pour être un bon catholique

Aujourd'hui on se retrouve pour un test un peu particulier mais tout à fait approprié pour cette chère météo estivale.

Et c'est Julia qui se colle à la lecture avec Le Cimeterre et L'Epée écrit par Simon Scarrow.



Amateurs de romans historiques, de conflits armés ou encore de retournements de situations en tout genre, ce test est fait pour vous afin de vous éclairer dans votre quête du livre de l'été.

Enfin, si on peut appeler ça un été...