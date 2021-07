The French Dispatch, film de Wes Anderson, dévoile sa bande-annonce

Publié le Mardi 6 juillet 2021 à 10:30:00 par Julia Bourdin

Encore une affaire de frenchies !

The French Dispatch est un film qui met en scène plusieurs histoires tirées du même numéro de magazine américain. Celui-ci est publié dans une ville française fictive au 20ème siècle. Le film ambitionne de vous faire passer par toutes les rubriques qu’un magazine a à offrir, en passant de l’art aux évasions et des problèmes sociaux à la gastronomie. Le souhait de ce film est de peindre le tableau du monde tel qu’il est vu et retransmis par les journalistes.Alors, est-ce mission réussie ? Nous ne le saurons que le 27 octobre, jour où le film sortira dans nos salles…