Tales of Arise vous dévoile son opening fait par le célèbre studio Ufotable

Publié le Mardi 6 juillet 2021 à 09:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Dieu bénisse Ufotable







Version anglaise :



Tales of Arise arrivera sur les consoles PlayStation 4/5, Xbox One/Series X|S et PC le 10 septembre 2021. Aujourd'hui, c'est l'opening movie (film d'introduction) qui nous est dévoilé, animé par le studio Ufotable dont la réputation n'est plus à faire.Pour ceux qui auraient déjà oublier le pitch du jeu, le voici : Alphen et Shionne partent à l'aventure afin de libérer Dahna du Joug Renan. Au cours de leur quête, ils seront rejoints par Law, Rinwell, Kisara et Dohalim, chacun ayant un profil différent qui profitera à l'équipe. Tous ensemble, ils mèneront le combat qui leur permettra de retrouver la liberté.Cet opening contient également la chanson d'ouverture du jeu "HIBANA" par Kankaku Pero. Sur ce, je vous laisse le découvrir en versions japonaise et anglaise.