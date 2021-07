- Vampire : The Masquerade dévoile les configurations minimales et recommandées sur PC

Publié le Lundi 5 juillet 2021 à 11:45:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Allez-vous vous faire sucer votre pognon ?





Le minimum requis :

Configuration conseillée :

Le jeu Vampire: The Masquerade – Bloodhunt est un battle royal à la troisième personne où vous devrez combattre avec vos armes, vos pouvoirs et votre intelligence.Les développeurs de ce bébé ont décidé de revoir à la hausse sa configuration minimum et les voilà :Nécessite un processeur et un système d'exploitation 64 bitsSystème d'exploitation : Windows 10 64 bitsProcesseur : i5-8600 / Ryzen 1600X ou mieuxMémoire : 16 Go de RAMGraphiques : GTX 1070 / RX 5600 XT ou mieuxDirectX : version 11Réseau : connexion Internet haut débitStockage : 20 Go d'espace disponibleNotes supplémentaires : SSD fortement recommandéNécessite un processeur et un système d'exploitation 64 bitsSystème d'exploitation : Windows 10 64 bitsProcesseur : i7-8700K / Ryzen 5 3600X ou mieuxMémoire : 16 Go de RAMGraphiques : RTX 2060 Super / RX 5700 XT ou mieuxDirectX : version 11Réseau : Si vous avez le minimum, c'est bienStockage : 20 Go d'espace disponibleNotes supplémentaires : SSD fortement recommandé