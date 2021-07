Pause croquis de Marion

Publié le Lundi 5 juillet 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

Des fourneaux enflammés !

Salutations lecteur !Mon nom est Marion et je vous propose aujourd'hui, à la manière de ma collègue Solène l'année dernière, un petit rendez-vous afin de se retrouver autour du dessin du jour. Le sujet de ce lundi est concentré autour de ce cher Foodtruck Arena et en extra, à la manière d'une double dose cadeau en fin de service, un petit clin d'oeil pour Cedric et Vincent.Après tout, les mamies aussi ont le droit de s'amuser un peu hors de la cuisine ! Attention à la tarte, parfois elle est un peu calcinée sur les bords. Elle a même un arrière goût d'asphalt...Je vous retrouve demain pour une autre illustration autour d'un petit café -ou thé, ou ce que vous préférez.