(TEST) AOC GH300, un bon casque PC 7.1 d'entrée de gamme

Publié le Lundi 5 juillet 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Simple, efficace

Pour le test du jour, nous retrouvons Cedric et son dernier petit jouet high-tech : le casque AOC GH300.Est-ce-que celui-ci vous permet d'entendre les cris des joueurs endiablés que vous venez d'éliminer ? Ou encore, vous permet-il de vous immerger plus encore dans le dernier jeu d'horreur ? Peut-être vous transportera t-il dans votre monde féerique ou apocalyptique préféré ? Bon, vous avez compris...Cedric vous en dira plus dans l'article qui suit. Enfin, peut-être. Mais vous devrez le lire pour le savoir de toute façon.