La collection de jouets Silverlit pour s'éclater dans l'eau

Publié le Mardi 6 juillet 2021 à 10:15:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Papa, maman, vous allez éclater le porte-feuille

Avec Silverlit, laissez vos enfants devenir de vrais aventuriers qui exploreront les fonds marins ou feront des mission périlleuses en lieux aquatiques avec, par exemple, l'aéroglisseur radiocommandé Tooko Junior ! Quel genre de marin ne possède pas son propre bateau ? Il est temps que votre petit moussaillon ait le sien.Ce navire est très facile à prendre en main avec sa télécommande à deux directions.Le modèle précédent n'intéresse pas votre petit pirate ? Pas de panique ! Le Torpedo Exost fonce vers vous de sa pointe de vitesse de 8km/h ! De quoi distancer tous les adversaires de votre petit corsaire. Les pilotes les plus aguerris apprécieront ce superbe design sportif qui vous donnera l'impression d'incarner James Bond en pleine mission !Que serait un agent secret sans une voiture ? Le Mini Aquajet Exost est un véhicule amphibie 2-en-1 qui prend la forme d'un 4x4 et est capable, avec ses pneus tout terrain, d'affronter les circuits les plus mouvementés ! Et oui, même sur l'eau après sa transformation, ce véhicule ne perd rien de sa superbe, grâce à ses propulseurs qui garantissent des sensations fortes à votre espion ! Facile à prendre en main par sa télécommande, elle n'attend que vos mains habiles pour se déchaîner !Enfin nous terminons par l'Aquacyclone XS Exost, un design unique et un format miniature permettent à ce véhicule d'être le roi du tout-terrain ! Ce petit bolide est aussi à l'aise sur terre que sur l'eau, avoisinant une pointe de vitesse de non pas 3km/h, non pas 4km/h, mais bien 5km/h ! En plus de sa vitesse de pointe impressionnante, cette voiture possède une portée de 5 mètres ! Ce qui lui permet d'accompagner les enfants où qu'ils aillent. Elle ne paie pas de mine, mais c'est une championne !