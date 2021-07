Richard Donner, réalisateur, est mort

Publié le Mardi 6 juillet 2021 à 10:00:00 par Julia Bourdin

Triste journée

Richard Donner, le célèbre et prolifique directeur hollywoodien, est mort à l’âge de 91 ans.Il avait commencé à prendre ses marques à Hollywood au milieu de années 70 et réalisa entre autres Les Goonies (1985), La Malédiction (1976), Il Faut Sauver Willy (1993), L’Arme fatale (1987) et Superman (1978), considéré par certains comme le pionnier des films de super-héros modernes.Spielberg disait de lui « qu’il était doué avec tellement de genres » et le fait est qu’on a tous vu, souvent sans le savoir, au moins un de ses films. C’est à un grand homme qu’Hollywood rend hommage aujourd’hui.