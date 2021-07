Stack Up ! : Le jeu indé sur les inondations annonce sa date de sortie

Publié le Mardi 6 juillet 2021 à 10:45:00 par Julia Bourdin

Se noyer entre potes, tout un concept

La faculté de jouer pour le fun ou pour la gloire, seul ou entre amis, grâce à trois niveaux de difficultés. Facile et intermédiaire seront là pour vous entrainer et rigoler tandis que difficile souhaite mettre vos nerfs à rude épreuve ;



Une cascade de meubles sans fin, de formes et de tailles variés et parfois un peu étrange, comme des trampolines ou des bureaux collants... Il va falloir élaborer une stratégie ingénieuse en temps réel et faire preuve d’une bonne dose de précision ;



Les « Heightscores » seront tout simplement l’affichage des meilleurs scores qui semblent être basés sur la hauteur atteinte, de quoi motiver les joueurs compétitifs en quête de défi. De plus, le studio souhaite proposer des récompenses saisonnières et la première saison démarrera le 1er septembre ;



Enfin le jeu souhaite relancer les échanges Steam en proposant des boîtes pleines de cosmétiques à débloquer, tels que des marteaux et des chapeaux, de quoi se la péter sur le podium !

Le studio PixelConflict annonce que son jeu Stack Up ! sortira le 16 juillet.Dans Stack Up !, les tuyaux de votre maison explosent et le niveau de l’eau commence à monter dangereusement. Il va falloir se dépêcher d’empiler du mobilier et de grimper pour éviter la noyade. Le jeu veut proposer un environnement coloré et amusant avec une musique entraînante, ce qui est un choix que je qualifierais pour le moins étrange pour un simulateur de noyade…Ses autres caractéristiques principales seront, d’après le studio :Bref, il ne nous reste plus très longtemps pour voir ce que cela va donner, mais détestant les jeux avec une notion de temps limité et compétitifs (quand je joue après les cours / le travail je veux me détendre pas développer encore plus de stress !), je ne suis pas vraiment la cible et donc, pour l’instant, pas très convaincue par ce fils spirituel de Tricky Towers et autres modes en ligne de Tetris…