Blitz Breaker arrive sur consoles !

Publié le Mardi 6 juillet 2021 à 11:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Qu'est-ce qu'il propose Astro Boy ?

Blitz Breaker est un jeu de puzzles/plateformes dans lequel vous incarnerez Blitz, un robot fraîchement créé, qui tente d'échapper aux machines de l'usine où il a été conçu.Le jeu a un rythme très rapide et un gros twist... Blitz ne peut pas courir ! Vous n'aurez que votre saut et votre dash aérien pour le guider à travers les niveaux en esquivant les pièges et attaques ennemies, le diriger grâce aux sauts muraux et s'écraser contre les barricades.Dans ce jeu le timing est primordial, vous allez rapidement devoir perfectionner votre saut et votre dash pour gagner des étoiles qui servent à débloquer des nouvelles têtes pour Blitz... Une personnalisation comme une autre. Découvrez les divers secrets et ouvrez des portails pour atteindre des challenges de plus en plus extrêmes, tout ceci avec l'aide de Chip, votre ami ordinateur qui vous aidera. Pour atteindre la liberté, il faudra réussir plus de 100 levels designés avec amour.C'est le 7 juillet que ce bébé débarquera sur Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X|S pour la somme de 4,99€