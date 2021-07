Le nouveau jeu de Sim-Farm Feudal Baron : King's Land est annoncé !

Publié le Mardi 6 juillet 2021 à 11:15:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

A vous de taxer la plèbe





Au nom du souverain, vous commanderez et développerez une ville médiévale, vous prendrez soin des habitants, créerez un système de taxes, collecterez les ressources qui permettront d'entretenir tout ce beau monde, marchandez avec les commerçants et enfin défendez la cité contre les envahisseurs.C'est un grand honneur que reçoit ici le joueur, le roi vous donne autorité sur la ville et les terres environnantes ! Cependant, n'oublions pas qu'il s'agit d'une tâche fastidieuse.Vous commencerez avec un modeste camp que vous devrez développer grâce aux ressources, organisez la ville intelligemment -à la fois pour une utilité quotidienne, mais également pour se défendre contre les ennemis. Si vos défenses cèdent, alors la ville sera saccagée, ses habitants tués et bâtiments brûlés.Les temps médiévaux ne sont pas aussi faciles pour les nobles, vous devrez gérer diverses calamités comme des incendies, des épidémies ou encore des soulèvements d'habitants mécontents. La plèbe n'a pas fini de faire chier les dirigeants.