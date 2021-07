Nouveaux jeux pour le Xbox Game Pass

Publié le Mercredi 7 juillet 2021 à 09:50:00 par Julia Bourdin

Toujours plus de jeux qu’on ne fera jamais

Microsoft nous dévoile les jeux qui arriveront dans le catalogue du Xbox Game Pass durant les dix prochains jours. Farming Simulator 19, Tropico 6, Bloodroots et UFC 4 rejoindront ainsi la liste des titres disponibles pour les membres.The Medium devient quant à lui disponible en Cloud gaming. Les membres peuvent y jouer via le Cloud sur leurs appareils Android, mais également sur PC Windows 10, téléphones et tablettes Apple en se rendant sur xbox.com/play via Microsoft Edge, Chrome ou Safari.Enfin, le jeu Space Jam: A New Legacy est disponible dès aujourd’hui en avant-première dans les avantages du Xbox Game Pass Ultimate.De quoi occuper cet été, toujours aussi pluvieux, mais avec de bons petits jeux sympas…