Steelrising, un jeu action-aventure steampunk, nous dévoile ses premières images de gameplay

Publié le Mercredi 7 juillet 2021 à 11:00:00 par Julia Bourdin

Casser du robot à coup de hache, une passion depuis Skyrim

Le nouveau jeu de Spiders, Steelrising, a dévoilé ses premières images de gameplay de combats, qui seront -d’après le studio- au cœur de ce jeu d’action-aventure. Celui-ci prend place au 18ème siècle dans un Paris uchronique où Louis XVI réprime la population avec une armée d’automates.On découvre ici un combat qui semble dynamique et bien chorégraphié, bien que nous n’ayons aucune information sur la façon de jouer en elle-même...Notre héroïne, Aegis, semble pouvoir utiliser tout un tas d’armes ; des épées, une pique, des pouvoirs de flamme, une chaîne, une hache de guerre, des pistolets, mais aussi un grand bouclier déployable. Ce qui laisse présager une variété au niveau du gameplay de combat, peut-être comme le permet Devil May Cry aujourd’hui.Ces armes, en plus des ennemis, des robots métalliques probablement en cuivre et actionnés par de la vapeur, semblent bien montrer que le jeu aura un univers très steampunk.Et j’adore le steampunk, alors un jeu steampunk à Paris avec une héroïne qui a l’air bien cool et dont le combat ressemble pour l’instant à Devil May Cry… Où est-ce que je signe !?