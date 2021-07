La BETA de Lemnis Gate arrive en juillet !

Publié le Mercredi 7 juillet 2021 à 10:40:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Enfin dans notre dimension !

Lemnis Gate est un FPS multijoueur dans lequel les joueurs devront tirer parti des paysages variés pour développer leur stratégie afin, dans le premier mode, de collecter le plus de XM (Exotic Matter) possible, ou bien, dans le second mode, pour chercher à contrôler plus de territoires que son adversaire.Le gameplay se base sur le tour par tour et l'intégration de boucles temporelles où deux joueurs contrôlent 5 personnages chacun. Les personnages jouables sont appelés "opérateurs". A chaque début de round de 25 secondes, chaque joueur déploie un nouvel opérateur aux capacités diverses et c'est là que les tacticiens se démarqueront du reste en prévoyant des stratégies sur plusieurs lignes temporelles. Les joueurs peuvent jouer soit en 1 vs 1 ou en 2 vs 2.La BETA se déroulera du 22 au 26 juillet, des skins exclusifs d'opérateurs et d'armes disponibles uniquement dans le cadre de la BETA seront disponibles et les skins débloqués durant cette période seront transférés dans le jeu complet au lancement de celui-ci.Le jeu est dès aujourd'hui en précommande avec une réduction de 20% sur le prix de vente conseillé de 16,79€ sur Steam.