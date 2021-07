Nacon en révèle un peu plus sur The Lord of the Ring : Gollum

Publié le Mercredi 7 juillet 2021 à 10:15:00 par Marion Bétremieux

Ca va crapahuter dans toute la Terre du Milieu

Adoratrices et adorateurs des oeuvres de Tolkien, Nacon vous a entendu.Le jeu étant développé par Daedalic Entertainment et coédité par Daedalic et NACON, il était envisagable qu'on en apprenne plus parmi les annonces hier. Et on en a eu des nouvelles avec Harald Riegler !J'ai eu le plaisir ce matin de me réveiller sur des nouvelles aussi inattendues soit elles lorsqu'on m'a révélé de nouvelles images du jeu The Lord of the Rings : Gollum.En soit, je n'apprécie pas spécialement Sméagol, mais je dois avouer que l'univers du jeu avec ses décors féeriques et variés, ses design proches des descriptions littéraires, voir Gollum ramper au sol et des promesses de le voir face aux gobelins et orcs de la Moria... Ca me rend émue.Le jeu traitera de l'histoire de Gollum, plus particulièrement, son départ suite à la perte de l'anneau contre Bilbo et son voyage à travers la Terre du Milieu afin de le retrouver.On peut apercevoir des figures emblématiques de la saga comme Thranduil, la Bouche de Sauron -qui a pas mal changé depuis sa dernière apparition dans Le Retour du Roi- ainsi que notre magicien préféré, Harry Po... Gandalf !Je dois avouer que j'attends avec impatience de voir comment la production va évoluer, car il s'agit encore là d'images pre-Alpha, mais le jeu semble déjà très prometteur, quoiqu'un brin classique au niveau du gameplay : aventure, exploration, parcours, infiltration...En bref, Gollum se prête à la même routine que Lara Croft. Peut-être un talent caché chez lui.Le jeu est attendu pour 2022 sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, Switch et PC.