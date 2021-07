Ubisoft annonce la sortie de Us Speed Tour East

Publié le Mercredi 7 juillet 2021 à 10:30:00 par Julia Bourdin

Faites chauffer la gomme

Ubisoft annonce que US Speed Tour East, l’Épisode 1 de la Saison 3 -oui tant que ça- de The Crew 2, disponible dès demain sur -attendez, j’inspire il y en a beaucoup- Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, sur PC via l’Epic Games Store et Ubisoft Store ainsi que sur Stadia et Ubisoft+, le service d'abonnement d’Ubisoft.Dans US Speed Tour East, Motorflix propose aux joueurs de participer à la plus grande course jamais organisée sur la côte Est des États-Unis. Chaque semaine, les joueurs pourront découvrir une nouvelle étape qui les mènera d’une ville à l’autre, ainsi que des événements spéciaux de contre-la-montre qui apparaîtront sur leur chemin. Au total, il y aura 16 nouveaux événements différents d’après Ubisoft.US Speed Tour East souhaite également apporter de nouvelles améliorations du jeu qui incluent une refonte de LIVE Summit, dont l’interface utilisateur a été modifiée, ainsi que l’ajout d’un système de compétition plus, disons, sympathique qui permettra aussi aux joueurs niveau Star de participer. Ubisoft a déclaré que d’autres mises à jour à but d’amélioration sont également au programme.Le nouveau Motorpass, proposé aux joueurs avec le jeu, inclura des véhicules exclusifs tels que la Porsche 911 Carrera Turbo Pulse Performance Ed. (Touring Car), la Pontiac GTO The Judge Sparrow Competition Ed. (Rally Raid), la KTM XBOW-R Spear Racing Ed. (Alpha Grand Prix), des cosmétiques, des packs de crédits (Crew Credits et Bucks) et d’autres petits trucs.Indépendamment du Motorpass, ce nouvel épisode ajoutera mensuellement et gratuitement de nouveaux véhicules incluant la Chevrolet Corvette C2 (Street Race) et la Honda CB1000R Fireblade (Street race) qui seront toutes deux disponibles le 14 juillet. Les joueurs pourront également débloquer, au fur et à mesure de l’épisode, d’autres voitures et cosmétiques.Enfin, les joueurs pourront essayer The Crew 2 pendant le week-end gratuit qui durera du 8 au 12 juillet, ce qui est -quand on y réfléchit- un très long weekend. Les joueurs qui regarderont des streams du jeu sur Twitch pendant l’événement pourront remporter des Drops.Bref, tout un tas d'annonces qui, je pense, plairont aux fans de la série.