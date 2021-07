RoboCop : Rogue City, le nouveau projet de Nacon Teyon et MGM

Publié le Mercredi 7 juillet 2021 à 10:50:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

50% homme, 50% machine, 100% de retour

Grand classique de la science-fiction et l’une des franchises les plus iconiques de tous les temps, Robocop est de retour. La saga, ayant débutée en 1987, demeure toujours extrêmement populaire aujourd'hui et a su séduire une nouvelle génération de fans.Fêtant ses 35 ans l’an prochain, RoboCop n'a pas fini de faire parler de lui puisqu'il débarquera dans un nouveau jeu sur PC et consoles en 2023 -si tout se passe bien.L'éditeur Nacon ainsi que Metro Goldwin Mayer (MGM), une des sociétés leaders dans la production de films et contenus TV premium, se sont associés avec Teyon pour développer ce jeu qui présentera une histoire originale qui restera, nous l'espérons, dans l'ADN de la licence.