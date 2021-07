Weapon of Choice DX : un run & gun inspiré par les classiques

Publié le Jeudi 8 juillet 2021 à 11:10:00 par Julia Bourdin

Pew pew pew !

Le développeur Mommy’s Best Games annonce son nouveau jeu, un nouvel arrivant dans le genre du Run & Gun : Weapon of Choice DX. Il paraîtra le 2 septembre sur Switch, PS4 et PS5. Les consoles Xbox disposeront d’une sortie simultanée un peu plus tard.Comme souvent, le monde est envahi par des mutants extraterrestres et des créatures répugnantes apparaissent un peu partout. C’est aux Souls Operatives d’attraper leurs armes uniques et d’aller leur exploser le crâne.Chaque personnage jouable a une arme unique qu’il vous faudra mettre à contribution pour explorer les niveaux non-linéaires du jeu et prendre des décisions rapides sur la direction à emprunter sera une nécessité. Vous pourrez également bénéficier du Death Brushing qui vous permettra de prendre quelques coups supplémentaires et de vous sortir d’une situation périlleuse, le tout sur du heavy-metal. Enfin, la fin du jeu est pensée pour être très différente suivant l’arc narratif que vous empruntez permettant, d’après le studio, une certaine rejouabilité.Si je ne suis pas fan du genre, je pense que certains apprécieront le côté défouloir bienvenu du titre et se laisseront tenter. Bon massacre d’extraterrestres à eux !