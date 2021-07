Succubus sera disponible sur GOG à sa sortie !

Publié le Vendredi 9 juillet 2021 à 09:40:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi





Ce jeu possède de l'action intense et particulièrement brutale et il y aura 40 armes différentes et 20 pouvoirs spéciaux à découvrir. Le système d'armes et d'armures affectera les statistiques du joueur et au rendez-vous nous pourront explorer un environnement hostile plein de pièges et d'ennemis. Parmi eux, divers adversaires et boss qui vous offriront du challenge.



Vous pourrez personnaliser vos personnages et combattre dans les arènes avec, bien entendu, un classement en ligne. Enfin, découvrez une intrigue à plusieurs niveaux combinant horreur, action et survie dans ce monde digne des enfers.