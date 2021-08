Rise of the Wisps, une web série animée sur Sonic

Publié le Vendredi 20 août 2021 à 09:50:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Premier épisode excellent

Sonic Colours: Ultimate arrive bientôt et, pour l'occasion, SEGA nous dévoile, une web série dont le tout premier épisode est déjà disponible et dans lequel est présenté le nouveau Wisp de Jade.La série animée "Rise of the Wisps" continue, en attendant Sonic Colours: Ultimate, le remaster du jeu de plateforme tant apprécié Sonic Colours, de célébrer les 30 ans de Sonic (ça nous rajeunit pas).Cette nouvelle version du jeu de Wii de 2010 sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch le 7 septembre.