Jessika, le FMV d’enquête, est disponible sur Switch

Publié le Vendredi 20 août 2021 à 09:40:00 par Julia Bourdin

Deux balles dans la nuque ? C’est un suicide…

L’éditeur Assemble Entertainment et le développeur TriTrie Games ont annoncé que leur FMV d’enquête,, était sorti sur Nintendo Switch au prix de 14,99 €. Une remise de lancement de -20 % est d’ailleurs disponible pour quelque temps.Le père de Jessika vous a embauché comme détective privé afin de découvrir la vérité à propos de la mort de sa fille. Ce qui apparait comme un cahier de suicide, du moins au début, pourrait être un tournant dans votre carrière. Armé de votre PC portable et d’une bonne dose de détermination, vous allez devoir enquêter sur la vie en ligne de votre victime afin de découvrir ce qui lui est vraiment arrivé…Bref, même si je ne suis pas toujours fan de FMV, je dois reconnaitre que c’est un jeu d’enquête dont le résumé fait bien envie. J’irai peut-être y jeter un œil et si vous ne possédez pas de Switch, sachez que le jeu est disponible également sur PC, Mac et Linux via Steam.