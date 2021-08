(TEST) Cris Tales (PC, PS4/5, Xbox One/Series, Switch)

Publié le Jeudi 19 août 2021 à 12:30:00 par Marion Bétremieux

Un JRPG comme au bon vieux temps

Après la guerre des mondes, c'est la guerre des tests.Théo a réservé la place du jour afin de partager son test suravec nous.est un JRPG fait main (on apprécie les jeux hand-painted, c'est plus rare qu'on le pense de nos jours) où vous incarnez Crisbell, une jeune fille qui découvre ses pouvoirs si particuliers. En effet, elle peut interagir et observer simultanément le passé, présent et futur, qui évoluent à chaque action qu'elle fait.Personnellement, ma plus grande crainte quand j'ai vu le trailer, c'est que ce soit très illisible et qu'il y ait beaucoup trop d'informations à traiter en même temps.Mais Théo avait l'air absolument comblé après y avoir joué.