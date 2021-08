- Dying Light 2 : Un Ã©pisode de Dying 2 Know pour la Gamescom

Publié le Jeudi 19 août 2021 à 11:10:00 par Julia Bourdin

Du Parkour et du combat dans les rues ? Ça me rappelle mon Ile-de-France natale

Techland présentera le 26 août prochain à 20 h la prochaine édition de, le 3e épisode d'une web-série originale qui plonge dans l'univers deAu cours de cet épisode spécial Gamescom, animé par Tymon Smektała, Lead Game Designer, et diffusé via Gamescom Studio en partenariat avec IGN, l'équipe de développement dévoilera davantage d’éléments sur le Parkour et le combat, deux éléments cœur au gameplay, en présentant un trailer. Il est aussi prévu de nous parler un peu plus du système de factions et des armes.L’équipe promet également bien d'autres choses, sans nous en dire plus…De quoi vous teaser un peu plus pour la sortie du jeu le 7 décembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Les précommandes sont déjà ouvertes.