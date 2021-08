- Hell Architect est sorti !

Publié le Jeudi 19 août 2021 à 11:00:00 par Julia Bourdin

L'Enfer est une entreprise florissante

L’éditeur Leonardo Interactive et le développeur Woodland ont annoncé que leur jeu de simulation et de survie-gestion est disponible sur PC via Steam et GOG au prix de 22,99 € sur le premier et 24,99 € sur le second.Le jeu reprend les codes du genre pour y ajouter une touche diabolique. En effet, vous incarnez un architecte chargé de créer de nouveaux bâtiments et de les construire, mais aussi de gérer (et torturer) les petits pêcheurs fraîchement débarqués…Bref, votre parcelle de l’Enfer, vos résidents, vos règles.