- Elements a une nouvelle star dans son casting

Publié le Jeudi 19 août 2021 à 11:40:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

The Voice

arrive sur PlayStation 4/5, Xbox Series/One, Nintendo Switch et Steam pour PC d'ici fin 2022.On suit l'aventure vibrante d'une sœur et d'un frère en route vers leur destin. L'héroïne principale, Nyah, sera interprétée par Patricia Summersett, la célèbre voix de Zelda dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Hyrule Warriors: Age of Calamity.Dansvous voyagerez à travers les terres verdoyantes du royaume d'Elemythia, rempli de mythes et de légendes, à la recherche des huit pierres élémentaires.Vous incarnerez Beckett et Nyah, frère et soeur, dans une aventure en solo (ou en coopération). Combattez à l'épée, à l'arc ou bien avec les éléments avec la magie selon la situation. Fabriquez de nouveaux équipements, en résolvant des énigmes et construisez même une ferme.