- Life is Strange : True Colors nous dÃ©voile les premiÃ¨res images de gameplay

Publié le Jeudi 19 août 2021 à 11:20:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Un trailer qui annonce la couleur

La sortie desortira le 10 septembre 2021 sur PlayStation 4/5 Xbox One/Series X|S, Steam (PC), Google Stadia, et plus tard dans l'année sur Nintendo Switch.Ici, Alex, le personnage principal, explore le magasin de disques de Haven Springs et fait la connaissance de deux nouveaux amis pendant qu'elle jette un coup d'oeil aux albums présents.