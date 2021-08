RiMS Racing est sorti !

Publié le Vendredi 20 août 2021 à 09:30:00 par Julia Bourdin

On se prépare au départ

Le jeu de simulation de courses de motos proposé par Nacon et RaceWard est désormais disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. La version Switch en revanche sera disponible le 16 septembre.Au programme, 8 motos, parmi les plus rapides du monde, personnalisables avec pas moins de 500 pièces détachées afin d’obtenir les meilleures performances possibles.De façon très réaliste, tout aura un impact sur votre véhicule : les conditions de la course, l’état mécanique ou encore le style de conduite du pilote…Bref, avec pas moins de 70 événements par saison et des défis multijoueur, vous ne devriez pas vous ennuyer tout de suite !