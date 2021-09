Nintendo Direct : les temps forts de la présentation

Publié le Vendredi 24 septembre 2021 à 10:00:00 par Théo Valet

Quelques titres assez intéressants

Surviving Aftermath , un jeu de construction dans un monde procédural qui sera disponible cet hiver

, un jeu de construction dans un monde procédural qui sera disponible cet hiver Wreckfest, un jeu de course sur le thème de Demolition Derby, qui sortira cet automne

Une extension pour Monster Hunter Rise nommée Sunbreak. Ce DLC payant sortira durant l'été 2022 et proposera de nouvelles histoires, de nouvelles régions, de nouveaux monstres, de nouvelles actions et un nouveau rang de quêtes.

Du contenu gratuit pour Mario Golf : Super Rush, avec l'arrivée de Koopa et Ninji au casting des personnages jouables. Deux parcours seront également ajoutés, Combe-au-vents et Pikipalmes. Vous pourrez désormais changer de niveau de difficulté des adversaires IA.

La deuxième vague du pass d'extension pour Hyrule Warriors : L'ère du Fléau, avec un nouveau duo de personnages jouables (Pru'Ha et Faras), de nouveaux stages et de nouvelles histoires.

Un dernier combattant pour Super Smash Bros. Ultimate, qui sera révélé le 5 octobre prochain.

DELTARUNE Chapter 2, la suite du premier chapitre, qui vous propose la suite de l'histoire entamée dans ce dernier. Ceux qui ont le premier chapitre ne devront pas payer pour le second.

Pour la Nintendo 64, on retrouvera des titres comme : Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Kart 64, Lylat Wars, Sin and Punishment, Dr. Mario 64, Mario Tennis 64, Operation: WinBack et Yoshi's Story dès la sortie du service. D'autres jeux seront ajoutés au fur et à mesure

Pour la SEGA Mega Drive on retrouvera Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2, Ecco the Dolphin, Castlevania: Bloodlines, Contra: Hard Corps, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, Golden Axe, Gunstar Heroes, M.U.S.H.A., Phantasy Star IV, Ristar, Shining Force, Shinobi III: Return of the Ninja Master et Strider dès la sortie du service.

Actraiser Renaissance, le jeu d'action Super NES qui revient en version remasterisée et retravaillée.

Dying Light 2 Stay Human : Cloud Version qui sera la version faite pour Switch et qui sortira le 4 février.

Disco Elysium - The Final Cut, qui arrive le 12 octobre.

Star Wars : Knights of the Old Republic qui arrive le 11 novembre.

Castlevania Advance Collection qui rassemble quatre classiques de la série Castlevania : Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance, Castlevania: Aria of Sorrow et Castlevania: Dracula X. Il est déjà disponible.

Disney Magical World 2: Enchanted Edition, qui reprend le contenu de base et additionnelle. Il sortira en décembre.

Shadowrun Trilogy, avec les trois RPG cultes remis au goût du jour. Il sortira en 2022.

Shin Megami Tensei V, qui arrive enfin en Europe le 12 novembre.

Rune Factory 5 un jeu de survie et de gestion qui débarque le 25 mars 2022.

Arcade Archives PAC-MAN / Arcade Archives XEVIOUS, qui reprend les deux classiques de NAMCO et qui sont dès à présent disponibles.

